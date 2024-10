Grenzbeamte haben im Boden eines Busses aus der Ukraine 18 kg Haare gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Haarsträhnen, die zwischen 40 und 85 cm lang waren, waren im Boden des Busses versteckt. Der 44-jährige Fahrer hat den Schmuggel gestanden.

Polnische Zollbeamte fanden in dem Bus, der aus der Ukraine unterwegs war, mehr als 18 kg geschmuggelte Haare im Wert von mehr als 100 Tausend Zloty (über eine Million Hrywnja). Der Vorfall ereignete sich am Grenzübergang Kroszenko – Smolnica, teilte die Zoll- und Steuerverwaltung der Woiwodschaft Podkarpackie am Montag, den 28. Oktober mit.

„Im Boden des Busses waren Haarsträhnen von 40 bis 85 cm Länge versteckt. Der Marktwert der Haare, die mehr als 18 kg wogen, wurde auf 101 Tausend Zloty geschätzt“, sagte die Sprecherin der Verwaltung, Edyta Habowska.

Ihr zufolge hat der 44-jährige Busfahrer, ein ukrainischer Staatsbürger, den Schmuggel gestanden. Er wurde festgenommen.

Habowska sagte, dass dem polnischen Haushalt ohne die Deklaration der Waren 23 Tausend Zloty (mehr als 230 Tausend Hrywnja) entgangen wären.