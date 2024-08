Die Grenzschutzbeamten haben die "beliebtesten Ziele" von Mobilisierungsflüchtlingen genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die meisten Versuche werden in Richtung des „grünen“ Abschnitts der Grenze unternommen, d.h. außerhalb der Kontrollpunkte.

Die meisten Versuche eines illegalen Grenzübertritts durch ukrainische Männer werden an der Grenze zwischen Moldawien und Rumänien beobachtet. Dies berichtete der Vertreter des staatlichen Grenzdienstes Andrej Demchenko in der Sendung des TV-Marathon am Donnerstag, den 8. August.

„Die meisten dieser Versuche werden in Richtung des „grünen“ Abschnitts der Grenze unternommen, also außerhalb der Kontrollpunkte. In letzter Zeit werden die meisten Versuche an der Grenze zu Moldawien und Rumänien unternommen“, sagte er.

Der Sprecher des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine stellte fest, dass es auch weiterhin Versuche gibt, die Grenze illegal zu überqueren und die Kontrollpunkte zu passieren.

„Aber es gibt Schemata, bei denen die Täter entweder gefälschte Dokumente benutzen, oder versuchen, sich in den Konstruktionsmerkmalen der Fahrzeuge zu verstecken, oder versuchen, die Inspektoren des staatlichen Grenzdienstes zu bestechen“, fügte Demchenko hinzu.

Wir erinnern daran, dass neulich in der Region Odessa ein Lastwagen mit 48 Flüchtlingen gestoppt wurde, die sich der Mobilisierung entzogen hatten. Grenzbeamte der Belhorod-Dnistrovskyj nahmen einen 22-jährigen Fahrer fest, der versuchte, 15 Passagiere an die ukrainisch-moldawische Grenze zu bringen.