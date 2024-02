Grenzsperrung: Die Donauschifffahrtsgesellschaft bereitet eine Alternative vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Da ukrainische Exporteure und Spediteure erneut mit der Blockade der Kontrollpunkte an der Westgrenze konfrontiert sind, wird eine alternative Logistikroute von der Ukraine in die EU entwickelt – Flusstransporte auf der Donau. Dies wurde am Freitag, den 16. Februar, vom Pressedienst des Ministeriums für kommunale Entwicklung, Territorien und Infrastruktur berichtet.

Es wird berichtet, dass die nationale Schifffahrtsgesellschaft PJSC Ukrainian Danube Shipping Company (UDP) bereits Vorbereitungen trifft, um Container-Karawanen auf der mittleren und oberen Donau zu starten.

Die Reederei bietet die Lieferung von Containern zu den Donauhäfen in Bulgarien, Serbien, Ungarn, der Slowakei, Österreich, Deutschland und dem rumänischen Hafen Constanta an. Neben dem Transport bietet das Unternehmen auch die Lagerung und den Umschlag in ukrainischen Häfen sowie die Organisation des Umschlags in Löschhäfen an, so das Ministerium.

UDP hat bereits Konsultationen mit Spediteuren aufgenommen, um die notwendige Anzahl von Containern für die Bildung der ersten Karawanen zu gewinnen.

Im vergangenen Jahr hat UDP ein umfangreiches Reparaturprogramm durchgeführt – 25 Einheiten der selbstfahrenden Flotte (20 in Reserve) und mehr als 200 Lastkähne sind im Einsatz. Das Unternehmen verfügt also über genügend Ressourcen und Möglichkeiten, um den Strom der Container auf der Straße abzufangen, fügt das Ministerium für Infrastruktur hinzu.