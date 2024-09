Ein großer Brand in einem Lagerhaus in der Region Kiew ist gelöscht worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Rettungskräfte aus der Region Kiew, der Stadt Kiew und Feuerwehrleute aus dem Dorf Gnedin löschten das Feuer innerhalb von vier Stunden.

Im Dorf Gnedin, Bezirk Boryspil, kam es zu einem Brand in Lagerhallen mit einer Fläche von 900 Quadratmetern. Das Feuer wurde innerhalb von vier Stunden gelöscht. Darüber berichtet am 17. September das State Department of emergency Situations in der Region.

Es wird darauf hingewiesen, dass gestern um 14:58 Uhr in der Einsatzleitstelle des Bezirks Boryspil eine Meldung über das Feuer im Dorf Gnedin eingegangen ist. Rettungskräfte aus der Region Kiew, der Stadt Kiew und Feuerwehrleute aus dem Dorf Gnedin begaben sich zum Brandort.

Die Ursache des Brandes ist geklärt

Wir erinnern daran, dass das Feuer im Kiewer Bezirk Charkiw eine Fläche von 4 Hektar einnahm, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Feuer auf Wohngebäude übergreift.

Zuvor wurden in der Region Charkiw 308 Häuser durch ein Großfeuer, das sich von einem Wald auf ein Dorf ausbreitete, vollständig zerstört oder beschädigt.