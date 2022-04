Groziev hat den Ausgang der zweiten Phase des Krieges vorausgesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der führende Ermittler der Gruppe Bellingcat, Hristo Groziev, sagt voraus, dass die zweite Phase des russischen Krieges gegen die Ukraine scheitern und mit dem Rückzug der Truppen des Aggressors enden wird. Dies sagte Grosew in einer Sendung von Ukraine 24.

Ihm zufolge kann die Ukraine selbst im Falle einer Niederlage im Kampf um Mariupol in der zweiten Welle der Offensive noch siegreich sein. In Bezug auf die Lage in der Stadt beschrieb Groziev das Hauptproblem der ukrainischen Streitkräfte in der Stadt als das Fehlen der richtigen Menge an Waffen.

„Was die Waffen angeht – sie kommen wöchentlich, die Zeit arbeitet für Sie. Was vor einer Woche noch unmöglich war, wird höchstwahrscheinlich in zwei oder drei Wochen möglich sein“, so der Journalist.

Groziev stellt fest, dass der entscheidende Faktor die Verfügbarkeit hochwertiger Präzisionsartillerie und -raketen in der Ukraine ist, die bereits auf dem Weg in das Land sind.

„Man sollte nicht nur auf die Situation heute und morgen schauen. In einem Monat sollte man es sich ansehen. Die westlichen Länder, namentlich 19 westliche Partner, versorgen die Ukraine mit High-Tech-Waffen, das gibt Hoffnung“, so der Experte.

Was den Rest des Donbass betrifft, so sagt Groziev, dass die zweite Phase des Krieges als gescheitert betrachtet werden kann, wenn es Russland nicht gelingt, in naher Zukunft neue Gebiete zu erobern, wobei „minimal-taktische“ Eroberungen nicht mitgerechnet werden. In diesem Fall, so sagt er voraus, werden die russischen Truppen in zwei bis drei Wochen beginnen, in die entgegengesetzte Richtung durchzubrechen.

„Dies wird es der Ukraine ermöglichen, eine zweite Front zu eröffnen. Deshalb werden sich die russischen Truppen zurückziehen müssen“, so der Journalist.

Er betonte jedoch, dass das Wichtigste in zwei oder drei Wochen passieren wird, nicht in den nächsten ein oder zwei Tagen.

Zuvor hatte Groziev erklärt, die Russische Föderation verfüge über genügend Ressourcen, um den Krieg bis zum Ende des Jahres fortzusetzen, doch könnten soziale Unruhen in der russischen Gesellschaft dies verhindern.

Nach dem Scheitern in der Ukraine hat Putin den FSB „gesäubert“ – Bellingcat.