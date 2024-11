Guerillas kundschafteten den Reservegefechtsstand der Schwarzmeerflotte in Sewastopol aus (Foto)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Invasoren begannen, den zuvor aufgegebenen Reservekommandoposten der Schwarzmeerflotte zu nutzen. Er ist in Sewastopol stationiert.

Dies berichtet RBC-Ukraine unter Berufung auf ATES.

„ATES-Agenten haben den Reservegefechtsstand der Schwarzmeerflotte, bekannt als Objekt 221 und Alsu-2, erkundet. Mit dem Bau dieser Anlage wurde 1977 begonnen, sie wurde jedoch nie fertiggestellt und blieb viele Jahre lang verlassen.

„Wir entdeckten militärisches Personal, Ausrüstung, einen Kontrollpunkt, einen getarnten gepanzerten Mannschaftswagen in der Nähe und bewaffnete Patrouillen. Bemerkenswert ist auch, dass der Wald rund um das Gelände abgeholzt wurde, um eine unbemerkte Annäherung an die Anlage zu erschweren“, so die Guerillas.

Außerdem haben die Angreifer Gräben als zusätzliche Befestigungen ausgehoben. All dies deutet darauf hin, dass die Russen diesen Kommandoposten nutzen und er zu einem legitimen Ziel für die Zerstörung wird.

