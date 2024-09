Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat daran erinnert, dass es für jedes Kriegsverbrechen eine gerechte Vergeltung geben wird.

Die Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat offiziell die Information über die Liquidierung eines Kriegsverbrechers – eines Oberst der Armee der Russischen Föderation – bestätigt.

„Am 27. September 2024 wurde in der Stadt Kolomna, Region Moskau der Russischen Föderation, Oberst Alexej Wladimirowitsch Kolomeitsev von der russischen Besatzungsarmee liquidiert. der 51-jährige Kolomeitsev war verantwortlich für das 924. staatliche Zentrum (v/h 20924) für unbemannte Luftfahrt, insbesondere für Shahedov, sowie für das Personal zur Wartung unbemannter Flugzeuge.

Früher in der Hauptdirektion der Intelligenz sagte der Bombardierung von Kriegsverbrechern in Jekaterinburg. Sprengkörper Trümmer Sprengkörper mit einer Gesamtmasse von 6kg verdeckt in der Nähe des Kontrollpunktes platziert.