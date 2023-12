Historischer Schritt: Selenskyj und Meloni besprachen künftige Entscheidung des Europäischen Rates

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einem Telefongespräch mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni die Positionen am Vorabend des Gipfels des Europäischen Rates abgestimmt. Dies teilte das Staatsoberhaupt am Mittwoch, den 13. Dezember, in Telegram mit.

Selenskyj und Meloni sprachen auch über die Fortschritte der Ukraine bei der Umsetzung der EU-Empfehlungen, die für eine Entscheidung über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen notwendig sind.

„Ich zähle darauf, dass die Staats- und Regierungschefs der EU die Bemühungen der Ukraine anerkennen und diesen historischen Schritt tun. Die Ukraine hat ihren Teil dazu beigetragen und bewiesen, dass sie trotz nie dagewesener Herausforderungen enorme Ergebnisse erzielen kann“, schrieb Selenskyj.

Er sei überzeugt, dass die Einigkeit auf dem Gipfel siegen und die EU ihre Stärke und Führungsrolle bestätigen werde.

Der Präsident der Ukraine und der italienische Ministerpräsident tauschten sich außerdem über die Umsetzung der „Friedensformel“ und die Vorbereitungen für den Weltfriedensgipfel aus.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 14. und 15. Dezember ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Brüssel stattfinden wird, um über die Aufnahme von Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine und die Gewährung von Finanzhilfen zu entscheiden.

Die größte Bedrohung geht derzeit von Ungarn aus, dessen Ministerpräsident Wiktor Orban erklärte, dass die Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur EU „aus dem Ruder gelaufen“ seien.

Zuvor hatte Selenskyj erklärt, die Ukraine habe keinen „Plan B“ für den Fall, dass es keine positive Entscheidung zur Aufnahme von Beitrittsgesprächen gebe.