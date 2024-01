Der Hollywood-Star Christian Oliver ist bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Hollywood-Star Christian Oliver, 51, ist bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben gekommen. Darüber am Freitag, 5. Januar, berichtet NBS.

Es wird angegeben, dass zum Zeitpunkt des Todes mit ihm waren seine beiden Töchter – 12-jährige Annick und 10-jährige Madita.

Nach Angaben der örtlichen Behörden befand sich die dreiköpfige Besatzung an Bord eines Leichtflugzeugs, das Minuten nach dem Start von der Insel St. Vincent und den Grenadinen ins Meer stürzte.

Die Royal Island Police Force teilte mit, dass das kleine einmotorige Flugzeug, das von Robert Sachs geflogen wurde und ihm gehörte, am Donnerstag, den 4. Januar gegen Mittag etwa eine Meile westlich der Insel Petite Nevis ins Meer stürzte.

Fischer und Taucher von Peget Farm kamen mit ihren Booten zum Unglücksort, um den Opfern zu helfen. Die Leichen von zwei Erwachsenen und zwei Kindern wurden von Mitarbeitern der Küstenwache geborgen und Sanitäter trafen ein und erklärten sie für tot.

Im Netz erschien ein Video des ins Wasser stürzenden Flugzeugs, auf dem der Schauspieler angeblich mit Kindern zu sehen war.

Christian Oliver wurde in Deutschland geboren, zog später in die Vereinigten Staaten, wo er als Model arbeitete und Schauspielunterricht nahm. Oliver wurde vor allem durch seine Rollen in den Filmen Operation Walküre, Klapperschlangen und Speedy Racer bekannt. Außerdem spielte er in den Fernsehserien Special Forces Cobra, The Eighth Sense, Parallel Worlds und Inspector George Gently mit.