Hunderte von Unternehmen verlagern ihr Geschäft in die Unterkarpaten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Unternehmen aus den vom Krieg betroffenen Regionen ziehen massenhaft in den Westen des Landes. So seien in der Region Transkarpatien bereits 500 Anträge auf Betriebsverlagerung eingegangen, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Transkarpatiens, Wiktor Mikita, am Donnerstag, den 17. März.

„Der Präsident hat vor kurzem festgestellt, dass die Wirtschaft erhalten und wiederhergestellt werden muss, solange sich das Volk verteidigt. So viel wie möglich unter schwierigen Bedingungen“, schrieb er in einem Telegramm.

Die Unternehmen in Transkarpaten werden von einer eigens eingerichteten Stelle bei der Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit unterstützt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Transkarpaten bereits 500 Bewerbungen von Unternehmen erhalten hat, von denen sich 300 in direkter und dauerhafter Kommunikation befinden.

Gleichzeitig haben bereits 120 Unternehmen beschlossen, sich in Transkarpaten niederzulassen, und 4 von ihnen sind bereits aktiv tätig.

„Dies ist der beste Indikator in der Ukraine. Ich danke den Wirtschaftsvertretern für ihr Vertrauen und dem Team für seinen Einsatz und seine Professionalität“, sagte Mikita.