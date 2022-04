Hungersnot bedroht 81 Land - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland hat die ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer und am Asowschen Meer blockiert, wodurch die ukrainischen Exporte, insbesondere von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, erheblich zurückgegangen sind. Dies wiederum hat in vielen Ländern der Welt zu einem Anstieg der Lebensmittelpreise geführt. Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Rede vor der Weltbank am Donnerstag, den 21. April.

Er wies darauf hin, dass der Anstieg der Lebensmittelpreise in 81 Ländern auf der ganzen Welt zu spüren sein wird und etwa 47 Millionen Menschen in den Hunger treibt.

„Ohne ukrainischen Weizen, Mais, Pflanzenöl und andere Güter wird dies in vielen Ländern Afrikas und Asiens nicht nur zu einer physischen Nahrungsmittelknappheit führen, sondern auch zu politischer Instabilität und möglicherweise zu einer neuen Migrationskrise. Die Menschen werden nach den Verantwortlichen für diese Krise suchen, auch indem sie auf die Plätze gehen“, sagte Selenskyj.

Zugleich wies er darauf hin, dass die Behörden des Landes alles tun, um den Export zu fördern.

„Wir haben dieses Jahr auch mit der Aussaat begonnen – so viel wie möglich. Aber niemand in der Welt kann sicher sein, dass die Ernährungssicherheit gewährleistet ist, solange dieser Krieg auf unserem Boden andauert“, betonte er.

Er betonte, dass die Beendigung des Krieges und die Befreiung des ukrainischen Territoriums von den russischen Invasoren „der einzige verlässliche Weg ist, um die sich entwickelnde Nahrungsmittelkrise zu stoppen“.