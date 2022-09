Die Identität des Beamten von Rosgvardiya, der die Folterung von Einwohnern von Cherson angeordnet hat, wurde festgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Identität des Beamten von Rosgvardiya, der die Folterung von Ukrainern im vorübergehend besetzten Cherson angeordnet hat, wurde festgestellt. Dies teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine am 24. September mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der stellvertretende Leiter der Abteilung Rosgvardia in der Region Rostow, Polizeioberst Aleksandr Naumenko, mit dem Rufzeichen Alfa, seit März für die Rosgvardia-Soldaten und Vertreter illegaler bewaffneter Formationen der Russischen Föderation im vorübergehend besetzten Cherson zuständig ist.

Auf seinen Befehl hin wurden Anwohner rechtswidrig festgenommen und gefoltert, in ihre Häuser eingebrochen und ihr Eigentum beschlagnahmt.

„Es wurde festgestellt, dass er persönlich an der Auflösung friedlicher Kundgebungen in Cherson beteiligt war. Er gab den Befehl, Blendgranaten und Tränengas gegen ukrainische Bürger einzusetzen“, heißt es in dem Bericht.

Außerdem entführte das russische Militär auf seine Anweisung hin zwei Ukrainer und folterte sie mehrere Wochen lang brutal. Sie versuchten, ihnen Informationen über die ukrainischen Streitkräfte und ihre Einsatzorte zu entlocken, und überredeten sie zur Zusammenarbeit…