Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen mussten Risiken eingehen und näher an die Frontlinie in Awdijiwka fliegen, was es den Streitkräften der Ukraine ermöglichte, eine große Anzahl feindlicher Flugzeuge zu zerstören. Das sagte der Sprecher des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Streitkräfte, Oberst Jurij Ihnat, in einer Sendung des Fernsehsenders United News.

Er wies darauf hin, dass Russland wegen der ständigen Luftangriffe auf Awdijiwka seine Flugzeuge riskieren musste. Dies hat es jedoch möglich gemacht, eine große Anzahl russischer Flugzeuge in dieser Richtung zu treffen.

Ihm zufolge hat die Zerstörung der russischen Flugzeuge auch eine psychologische Wirkung auf die Angreifer.

„Jeder Luftangriff und jeder Bombenangriff aus der Luft hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Frontlinie. Sie müssen verstehen, welche schrecklichen Folgen es hat, wenn eine 500 Kilogramm schwere Bombe eintrifft“, resümierte Ihnat.

Wie wir bereits berichteten, forderte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte die Mindestanzahl von F-16 für die Ukraine. Insgesamt hat sein Land 42 solcher Flugzeuge im Einsatz.

Auch Dänemark wird 19 Kampfjets zur Verfügung stellen. Norwegen, das über etwa 60 solcher Flugzeuge verfügt, hat ebenfalls die Übergabe von F-16 angekündigt.