Infrastruktur von Bachmut zu 60% zerstört - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Infrastruktur von Bachmut, Region Donezk, sowie die meisten Siedlungen in der Frontzone wurden zu 60% zerstört. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Pawel Kirilenko, während eines nationalen Telethon.

„Die ganze Welt hat bereits die Bilder gesehen, in welch schrecklichem Zustand sich die historisch wertvollen Gebäude von Bachmut jetzt befinden. Die Gebäude der Kultureinrichtungen, in welchem Zustand sie sich jetzt befinden. Generell gilt dies für alle Siedlungen an der Front, ob groß oder klein“, sagte Kyrylenko.

Der Chef der regionalen Militärverwaltung betonte erneut, dass die russischen Truppen verzweifelt versuchen, auf Bachmut vorzustoßen, dabei aber große Verluste erleiden, während die Stadt ukrainisch bleibt.