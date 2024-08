Ingenieure haben einen weiteren Block in einem ukrainischen Kernkraftwerk früher als geplant wieder in Betrieb genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Ein weiterer Kernkraftwerksblock ist nun früher als geplant, aber unter Einhaltung aller Sicherheitsstandards aus der planmäßigen Wartung genommen worden. Seine Wiederinbetriebnahme wird dazu beitragen, das Stromsystem des Landes auszugleichen und Stromausfälle zu vermeiden

Heute, am 23. August, ist ein Kernkraftwerksblock eines ukrainischen AKWs früher als geplant wieder an das ukrainische Stromnetz angeschlossen worden. Dadurch werden 1000 MW an Kapazität und Stabilität hinzukommen und es wird möglich sein, keine Einschränkungen bei der Stromversorgung der Verbraucher vorzunehmen.

Dies teilte das Ministerium für Energie mit.

„Ein weiterer Kernkraftwerksblock ist nun früher als geplant, aber unter Einhaltung aller Sicherheitsstandards wieder ans Netz gegangen. Sein Anschluss wird dazu beitragen, das Stromsystem des Landes auszugleichen und Strombeschränkungen zu vermeiden“, kommentierte Energieminister Herman Haluschtschenko.

Zuvor hatte das Energieministerium die Hoffnung geäußert, dass die Werchowna Rada bald einen Gesetzesentwurf der Regierung über die Fertigstellung von zwei Blöcken des KKW Chmelnyzky prüfen wird, die das ukrainische Stromnetz um 2,2 GW erweitern werden.

Anfang Juli dieses Jahres schätzte der Internationale Währungsfonds (IWF) die Verluste des ukrainischen Energiesektors aufgrund des russischen Beschusses auf 56,5 Milliarden Dollar.

Zuvor hatte DTEK berichtet, dass Russland die Wärmekraftwerke des Unternehmens seit Beginn der groß angelegten Invasion mehr als 180 Mal angegriffen hat, was zu einem Verlust von 90% der Kapazität führte.