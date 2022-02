Im Internet ist ein Video aufgetaucht, in dem Schulmädchen aus der sogenannten "Donezker Volksrepublik" auf eine Evakuierung reagieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Video von Schulmädchen in der so genannten „Donezker Volksrepublik“, die auf Evakuierungen und Alarmsirenen reagieren, wurde ins Internet gestellt. Dies berichtete die Segodnya am Freitag, den 18. Februar.

Das Filmmaterial zeigt mehrere Schülerinnen, die miteinander sprechen. Die Mädchen beschweren sich über die Evakuierungen und Sirenen. – Wir werden alle sterben! – Scheiße, ich werde in Ilowaysk sterben. – Lass uns tanzen gehen! – Wir werden sterben!