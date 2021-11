Ein von Interpol gesuchter Ausländer wurde in Kiew festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Strafverfolgungsbehörden in Kiew haben einen 65-jährigen deutschen Staatsbürger festgenommen, der auf der internationalen Fahndungsliste stand. Dies berichtet der Pressedienst der Nationalen Polizei.

Nach den Unterlagen des Interpol-Generalsekretariats wurde die Person wegen Betrugsverdachts gesucht.

Es wird festgestellt, dass der Mann in einer leitenden Position in einem ausländischen Unternehmen unter Missbrauch seiner Befugnisse eine illegale Überweisung von 950 Tausend Euro auf das Konto einer anderen Einrichtung vorgenommen hat, die kein Recht hatte, Geld zu erhalten. Die deutschen Behörden setzten ihn auf eine Fahndungsliste.

Die Polizei fand heraus, dass der Mann nach der Begehung der Straftat in den Vereinigten Staaten in die Ukraine geflogen war und in Kiew lebte.

Die Strafverfolgungsbehörden haben den gesuchten Mann festgenommen. Gegenwärtig laufen die Ermittlungen und die Frage seiner weiteren Auslieferung wird geklärt.

Nach deutschem Recht drohen dem Mann für diese Straftaten bis zu 10 Jahre Haft.

