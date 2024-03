Die Invasoren bereiten auf der Krim militärische Ausrüstung für die Verlegung an die Front vor - Atesh

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Guerilla hat die Ankunft von russischer Militärausrüstung im vorübergehend besetzten Simferopol auf der Krim für den weiteren Transport an die Front registriert. Dies berichtet die Guerillabewegung Atesh am Freitag, den 8. März, auf dem Telegram-Kanal.

„Unsere Agenten haben am Bahnhof Simferopol-Gruzovoy militärische Ausrüstung der Invasoren gefunden, die an die Front gebracht werden soll“, heißt es in der Nachricht.

Die Guerillas haben einen Ort gefunden, an dem systematisch verschiedene Ausrüstungsgegenstände für den gleichen Transport mit der Eisenbahn gesammelt werden.

„Wenn man weiß, wo der Feind Ausrüstung für den Transport sammelt, kann man den Angreifern sehr gut helfen, ihr Ziel nicht zu erreichen“, bemerkten Vertreter von Atesh.

Wie bereits berichtet, haben die Guerillas in Evpatoria den Ort gefunden, an dem russische Artillerie repariert wird. In dem Unternehmen werden D-30, 152-mm-Panzerkanonen 2S5 Hyacinth-S und Fahrzeuge verschiedener Art repariert.