Fünf Einwohner von Kupjansk, Region Charkiw, haben unter dem Beschuss der Stadt durch russische Invasoren gelitten. Unter ihnen sind vier Mitarbeiter des zentralen Bezirkskrankenhauses von Kupyansk. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Charkiw (Oblast-Militärverwaltung), Oleh Synjehubow, am Donnerstag, dem 22. Dezember, im nationalen Nachrichtensender.

„Der Feind beschießt weiterhin die Stadt Kupjansk, den Bezirk Kupjansk und die Stadt Woltschansk in unserem Gebiet. Heute sind fünf Menschen verletzt worden, darunter vier Mitarbeiter des zentralen Bezirkskrankenhauses, die noch immer versuchen, ihre Arbeit wieder aufzunehmen und die medizinische Versorgung unserer Bürger sicherzustellen. Aber der Feind holt sie sich auch dort – es gibt keine Prinzipien für sie“, sagte er.

Ihm zufolge bleibt die Minengefahr in der Region ein „akutes Problem“.

„Heute haben wir vier Fälle von Minenexplosionen: Menschen sind in den Wald gegangen und dort in die Luft gegangen, landwirtschaftliche Maschinen wurden in die Luft gesprengt und so weiter“, fügte Sinegubov hinzu.