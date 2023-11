Die Invasoren haben einen Stromausfall in der Region Donezk anerkannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In einem Teil des vorübergehend besetzten Gebiets der Region Donezk ist es zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Dies teilte der Führer der sogenannten Volksrepublik Donezk, Denis Puschilin, am Sonntag, den 26. November mit.

Ihm zufolge wurde in der Nacht ein massiver Angriff auf das Energiesystem durchgeführt und „nicht alles wurde niedergeschlagen“. Daher blieben einige Städte und Bezirke der terroristischen „Republik“ ohne Licht und Wärme.

„Infolgedessen liefern eine Reihe von Kesselhäusern keine Wärme, Notfallteams sind im Einsatz“, sagte Puschilin und räumte ein, dass „die Situation nicht einfach ist.“

Die russische Nachrichtenagentur TASS wiederum schreibt, dass der größte Teil von Donezk weiterhin ohne Licht ist. In allen Bezirken sind Stromausfälle aufgetreten.

Auch Mariupol, Makijiwka und eine Reihe kleinerer Siedlungen blieben teilweise ohne Strom.

Zuvor wurde in sozialen Netzwerken berichtet, dass nachts in den besetzten Städten der Region Donezk starke Explosionen zu hören waren, die den Himmel erhellten. Danach verschwand das Licht in Teilen von Donezk und Makijiwka.

Auch am 7. November waren in Donezk Explosionen zu hören. Damals sagte Puschylin, dass durch einen „ukrainischen Schlag mit HIMARS“ sechs Zivilisten der Stadt getötet und 11 weitere verletzt wurden.