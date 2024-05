Invasoren auf der Krim stellen funktionsunfähige Flugplätze wieder her - Partisanen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Agent Atesh informiert über die Wiederinbetriebnahme des Flughafens Zavodskoye im besetzten Simferopol durch die Russen.

Die russischen Invasoren auf der vorübergehend besetzten Krim haben damit begonnen, inaktive Flugplätze wieder in Betrieb zu nehmen, da die Wahrscheinlichkeit neuer Raketenangriffe besteht. Dies berichtete die Guerillabewegung Atesh am Freitag, den 31. Mai, auf ihrem Telegram-Kanal.

„Atesh-Agent aus den Reihen der Soldaten der 27. Luftfahrtdivision der Russischen Föderation informierte über die Wiederaufnahme des Flughafens Zavodskoye in Simferopol. Es wurde berichtet, dass Arbeiten an den Start- und Landebahnen, die Reparatur von Gebäuden und die Verlegung von militärischer Ausrüstung und Personen zum Flughafen durchgeführt werden“, heißt es in dem Bericht.

Die ständige Zerstörung russischer Militäreinrichtungen auf der Halbinsel hat die Invasoren gezwungen, die verlassenen Flugplätze von Kirowske (Feodossija) und Bagerowo (bei Kertsch) wiederherzustellen.

„Unsere Agenten beobachten dies genau und geben die Informationen umgehend in zuverlässige Hände weiter“, resümierten Vertreter von Atesh.

Erinnern Sie sich, die Guerilla hat in der Bucht von Sewastopol auf der vorübergehend besetzten Krim Aufklärung betrieben und dort die Schiffe der Schwarzmeerflotte der Russischen Föderation erfasst.