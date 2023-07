Invasoren nutzen Kinderlager in der Region Luhansk als Militärkrankenhäuser

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russische Armee nutzt weiterhin Kindereinrichtungen in vorübergehend besetzten Siedlungen in der Region Luhansk, um verwundete Soldaten medizinisch zu versorgen, was gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 4. Juli mit.

Es wird festgestellt, dass russische Soldaten ein Militärkrankenhaus auf dem Gelände eines Kindererholungslagers im Dorf Makarowo in der Region Luhansk eingerichtet haben, in dem mehr als 100 verwundete Angreifer untergebracht sind.

„Russische Militärausrüstung und Kontrollpunkte sind über das ganze Lager verstreut. In unmittelbarer Nähe befinden sich die Wohnhäuser der örtlichen Bevölkerung“, heißt es in dem Bericht.

Eine ähnliche Situation ist in der Stadt Lyman in der Region Luhansk zu beobachten, wo die russischen Angreifer das Kindererholungslager Jelka in ein Militärkrankenhaus umgewandelt haben.

Nach Angaben des Generalstabs werden dort auch über 100 verwundete Angreifer behandelt. Außerdem wird das Gelände des Lagers als Lager für militärische Ausrüstung genutzt.