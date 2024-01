Invasoren platzieren militärische Ausrüstung in Naturschutzgebieten - Zentrum für Nationalen Widerstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren in den beschlagnahmten Gebieten provozieren eine ökologische Katastrophe, indem sie militärische Ausrüstung in Naturschutzgebieten platzieren. Dies meldete das Zentrum für Nationalen Widerstand am Montag, den 22. Januar.

Es wird festgestellt, dass russische Militärausrüstung in Askania-Nova, einem Biosphärenreservat der Nationalen Akademie der Agrarwissenschaften der Ukraine in der Region Cherson, gesichtet wurde.

Laut Vertretern des Zentrums für Nationalen Widerstand haben die Angreifer auf dem Gebiet des Reservats auf der Halbinsel Karadai in der Region Cherson einen Artillerieschießstand eingerichtet, der seit 2020 in Betrieb ist.

Das Zentrum weist darauf hin, dass alle verursachten Umweltschäden registriert werden und sich niemand der Verantwortung entziehen kann.