Invasoren richten ein Militärkrankenhaus in einem Wohnblock mit Zivilisten ein - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Lyssytschansk, Region Luhansk, haben die Invasoren ein Militärkrankenhaus in einem Wohnhaus mit Zivilisten eingerichtet.

Quelle: Bericht des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte Wörtlich: „Die russischen Invasoren richten weiterhin Militärkrankenhäuser in Häusern mit Zivilisten ein.

In der Stadt Lyssytschansk in der Region Luhansk haben die russischen Besatzungstruppen zum Beispiel ein Militärkrankenhaus in einem Wohnhaus der Stadt eingerichtet, in dem derzeit Zivilisten leben.“

Details: Es wird auch berichtet, dass die Invasoren im Dorf Nyzhni Sirohozy, Region Cherson, kranke Zivilisten aus dem Krankenhaus in nahegelegene Privathäuser verlegt haben, um Krankenstationen für verwundete Soldaten der Besatzungstruppen frei zu machen.