Invasoren zwingen Bewohner der vorübergehend besetzten Gebiete, über "Verbrechen der Ukraine" auszusagen - Zentrum für nationalen Widerstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den besetzten Gebieten zwingen die Invasoren Ukrainer gegen Geld dazu, über „Verbrechen der Ukraine“ auszusagen. Dies berichtete das Zentrum für Nationalen Widerstand am Samstag, den 30. März.

Es wird berichtet, dass die Russen den Bewohnern der vorübergehend besetzten Gebiete versprechen, bis zu 100 Tausend Rubel für Zeugenaussagen über „Verbrechen der Ukraine“ zu zahlen.

„Um dies zu tun, müssen Sie eine Erklärung schreiben, dass Sie oder Mitglieder Ihrer Familie, insbesondere Kinder, unter dem Beschuss genau der Ukraine gelitten haben. Die Einwohner von Mariupol, Sjewjerodonezk, Lyssytschanskaja und anderen Städten in der Ostukraine, die Russland bei der Befreiung vom Erdboden verschluckt hat, werden dazu angehalten, Erklärungen zu schreiben.“ Diese Erklärungen sollen dann in die Erzählung über die Verbrechen der Verteidigungskräfte aufgenommen werden, die nach der Logik der wahnsinnigen Propagandisten die Städte beschossen haben, die sie selbst kontrollierten. Mit anderen Worten: Um eine parallele Realität zu schaffen, versprechen die Russen den Menschen, die sie selbst um ihr Einkommen gebracht haben, zynisch Geld dafür, dass sie die Verantwortung für die Verbrechen auf die andere Seite umschreiben“, heißt es in dem Bericht.

Das Zentrum für Nationalen Widerstand behauptet, dass die Russen nicht in der Lage sein werden, die Geschichte zu fälschen, und dass jeder Propagandist, der im Dienste des Kremlfaschismus steht, definitiv vor Gericht gestellt werden wird.