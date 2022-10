Iran verfügt über mindestens 10 Drohnentypen - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Iran verfügt über ein umfangreiches Sortiment an Drohnen, die der Ukraine Probleme bereiten könnten. Jurij Ignat, Sprecher des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Streitkräfte, äußerte sich am Freitag, den 21. Oktober, zum Einsatz iranischer Drohnen durch Russland.

„Der Iran verfügt über eine breite Palette von Drohnen, sowohl über die von Ihnen erwähnten (Arash-2) als auch über kleinere Drohnen wie die Shaheds, sowie über Kampfdrohnen, die eine Menge Waffen tragen können, ein recht hohes Gewicht haben und praktisch wie unsere Bayraktar Schläge ausführen können“, sagte er.

Auch iranische Drohnen können als Ziel- und Angriffskomplex funktionieren.

„Das sind keine angenehmen Dinge für uns“, bemerkte Ignat.

Er erinnerte auch an russische Drohnen.

„Wir haben russische Adler gesehen, die in großer Zahl abgeschossen wurden. Das ist das, was Russland wirklich hat, der Rest ging an den Iran, um darum zu bitten. Und der Iran hat mindestens 10 Arten von Drohnen“, erklärte er…