Italien hat Vermögenswerte in Millionenhöhe eines russischen Geschäftsmannes beschlagnahmt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Gegen den Geschäftsmann wird wegen in der Ukraine begangener Straftaten im Zusammenhang mit Korruption von Staatsbeamten und Betrug an einem ukrainischen Staatsunternehmen ermittelt.

Die Finanzpolizei im italienischen Florenz hat Vermögenswerte im Wert von 41 Millionen Euro eines russischen Geschäftsmannes beschlagnahmt, nachdem die ukrainische Spezialstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung (Specialised Anti-Corruption Prosecutor’s Office) ein internationales Rechtshilfeersuchen gestellt hatte. Dies berichtet Ansa am Montag, den 29. Juli.

Es wird angegeben, dass es sich um die Aktien des Unternehmens mit einem Nennwert von 3 Millionen Euro und vier Immobilien im Wert von fast 38 Millionen Euro handelt. Sie sind das Ergebnis der Reinvestition von illegal angehäuften Einnahmen, haben italienische Anti-Korruptionsbeamte festgestellt.

„Gegen den Geschäftsmann wird wegen Verbrechen in der Ukraine im Zusammenhang mit der Korruption von Staatsbeamten, Betrug an einem ukrainischen Staatsunternehmen, das am Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten im Wert von mehr als 60 Millionen Dollar beteiligt war, sowie wegen Geldwäsche ermittelt“, hieß es in der Erklärung.

Es wurde festgestellt, dass der Russe, der einen Teil der illegal erlangten Gelder über eine Treuhandgesellschaft in Florenz reinvestierte, das gesamte Kapital des Unternehmens besitzt, das von einem Luxusimmobilienkomplex in der toskanischen Hauptstadt kontrolliert wird.

In der Zwischenzeit haben die Medien noch keine weiteren Einzelheiten zur Identität des Geschäftsmannes bekannt gegeben.

Bereits am Montag wurde bekannt, dass das Vereinigte Königreich bei dem russischen Oligarchen Peter Aven mehr als 750 Tausend Pfund Sterling beschlagnahmt hat.