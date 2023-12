Bloomberg hat den reichsten Mann der Welt ermittelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Gründer der amerikanischen Unternehmen Tesla und SpaceX, der Besitzer des sozialen Netzwerks X Milliardär Elon Musk bleibt Ende 2023 der reichste Mann der Welt. Dies geht aus der Rangliste der Milliardäre von Bloomberg hervor, die am Donnerstag, den 28. Dezember veröffentlicht wurde.

Demnach beträgt das Vermögen von Musk 238 Milliarden Dollar und ist seit Jahresbeginn um 101 Milliarden Dollar gewachsen.

An zweiter Stelle in der Bewertung – der französische Geschäftsmann Bernard Arnault, der eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) hält, mit 179 Milliarden Dollar. Auf dem dritten Platz – der Gründer und ehemalige CEO von Amazon Jeff Bezos, dessen Vermögen auf 178 Milliarden Dollar geschätzt wird.

Zu den Top Ten der reichsten Menschen der Welt gehören auch:

microsoft-Gründer Bill Gates (140 Milliarden Dollar);

der ehemalige Microsoft- CEO Steve Ballmer (130 Milliarden Dollar);

Meta-Gründer Mark Zuckerberg (129 Milliarden Dollar);

Google, Alphabet-Mitbegründer Larry Page (127 Milliarden Dollar);

larry Ellison, Gründer und Chef der Oracle Corporation ($124 Milliarden);

Sergey Brin, Mitbegründer von Google und Alphabet ($120 Milliarden);

amerikanischer Investor und Philanthrop Warren Buffett ($120 Milliarden).

Die Bloomberg-Rangliste der reichsten Menschen der Welt enthielt auch einen Ukrainer – den Oligarchen Rinat Achmetow, dessen Vermögen auf 5,77 Milliarden Dollar geschätzt wurde (ein Plus von 437 Millionen Dollar seit Anfang des Jahres). Er rangiert in der Bewertung auf Platz 471.