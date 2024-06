Jahrestag des Angriffs auf die RIA-Pizzeria in Kramatorsk: Erinnerungen von Sanitätern und Zeugen: SOZIALES | VIDEO NACHRICHTEN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

„Wir glaubten, dass wir mehr retten würden“: Rettungskräfte erinnern sich an den Anschlag auf die Pizzeria RIA in Kramatorsk am 27. Juni 2024 – ein Videobericht von Suspilne

Der Raketensucher, der wegen des Anschlags auf die RIA-Pizzeria in Kramatorsk zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, legt vor Gericht Berufung gegen das Urteil ein, teilte die regionale Staatsanwaltschaft von Donezk mit. Er befindet sich derzeit hinter Gittern. Vor einem Jahr, am 27. Juni, beschossen russische Truppen die Pizzeria RIA im Stadtzentrum mit einer Iskander-Rakete und töteten 13 Menschen.

Sehen Sie im Suspilne-Video, wie sich Polizeisanitäter, die Menschen am Tatort retteten, und Zeugen des Raketenangriffs an diesen Tag erinnern.