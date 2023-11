Kaution des Abgeordneten Dubnewytsch in Höhe von 56 Mio. Hrywnja an die Streitkräfte der Ukraine überwiesen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat dem Antrag der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft stattgegeben und die Kaution in Höhe von 56 Millionen Hrywnja für den Volksabgeordneten, der verdächtigt wird, sich illegal in den Besitz von 93 Millionen Hrywnja an Geldern von PJSC Ukrsalisnyzja gebracht zu haben, eingezogen. Darüber berichtet der Pressedienst der spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft.

In der Nachricht wird der Name des Abgeordneten nicht genannt, aber Intrefax-Ukraine behauptet, dass es sich um Jaroslaw Dubnewitsch handelt.

„Am 21. November 2023 hat das Richtergremium des Obersten Anti-Korruptions-Gerichts dem Antrag des Staatsanwalts Spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft auf Berufung auf das Einkommen der staatlichen Kaution in Höhe von 56 Millionen Hrywnja, die für den Volksvertreter gemacht wurde, der beschuldigt wird, illegal 93 Millionen Hrywnja der Mittel von PJSC „Ukrsalisnyzja“ genommen zu haben, stattgegeben“, schreibt der Pressedienst der Spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ordnete das Gericht an, diese Gelder auf ein Sonderkonto der Nationalbank der Ukraine zu überweisen, um Mittel zur Unterstützung der Streitkräfte der Ukraine zu sammeln.

Wir erinnern daran, dass Dubnewitsch vor einer Woche wegen des Verdachts auf Gasdiebstahl angezeigt wurde. Er wurde der sechste Verdächtige im Rahmen dieses Falles. Der Abgeordnete des Volkes erschien nicht, um den Verdacht entgegenzunehmen, und antwortete nicht auf Anrufe von Detektiven, so dass das Nationale Antikorruptionsbüro ihn zur Fahndung erklärte.

Bereits 2019 wurden die Eigentümer von zwei westukrainischen Wärmekraftwerken beschuldigt, „soziales“ Gas vom Staat zu veruntreuen. Daraufhin reichten die Staatsanwälte der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft beim Obersten Anti-Korruptionsgericht eine Klage wegen Veruntreuung von mehr als 300 Millionen Kubikmeter Gas von Naftohas im Wert von über 1,4 Milliarden Hrywnja ein.