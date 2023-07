Ein Kernkraftwerksblock wurde an das Netz angeschlossen - Energoatom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Block eines Kernkraftwerks in der Ukraine ist nach Abschluss der geplanten Reparaturen wieder in Betrieb genommen worden. Dies teilte Energoatom am Mittwoch, den 5. Juli, mit.

„Der Kraftwerksblock von Energoatom (1.000 MW) wurde am 4. Juli wieder an das Netz angeschlossen und die Stromaufnahme wird fortgesetzt. Die planmäßigen Reparaturen an dem Block begannen am 4. Mai und wurden vier Tage früher als geplant abgeschlossen. Infolgedessen wurde das einheitliche Energiesystem der Ukraine mit einer zusätzlichen Leistung von 1.000 MW „gestärkt“, heißt es in der Erklärung.

Das Unternehmen erinnerte daran, dass in der ersten Junihälfte eines der 1000-Kraftwerke bereits 20 Tage früher als geplant aus der Reparatur gekommen war.

Energoatom-Präsident Petr Kotin hob die Professionalität der Nuklearspezialisten hervor, denen es gelungen sei, den Block in kürzester Zeit wieder in Betrieb zu nehmen.

„Die Spezialisten von Energoatom haben einmal mehr ihre hohe Fachkompetenz unter Beweis gestellt, indem sie alles taten, um die Reparatur so schnell wie möglich durchzuführen und eine stabile Stromversorgung der ukrainischen Bevölkerung zu gewährleisten“, sagte er.