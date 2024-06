Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates von NAEK Energoatom wurde genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Aufsichtsrat des Unternehmens setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen, von denen drei unabhängige Spezialisten und zwei staatliche Vertreter sind.

Die ukrainische Regierung hat die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Aktiengesellschaft NAEK Energoatom gebilligt, der aus Spezialisten von Weltrang besteht, berichtet Government Portal.

Der Aufsichtsrat des Unternehmens wurde aus fünf Mitgliedern gebildet, von denen drei unabhängige Spezialisten und zwei Vertreter des Staates sind.

Die unabhängigen Mitglieder des Aufsichtsrates von Energoatom sind Timothy John Stone, Michael Elliott Kirst, Jarek Neverovich, während die staatlichen Vertreter Witalij Petruki und Timofej Milowanow sind.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden das Unternehmen leiten sowie die Aktivitäten des Exekutivorgans kontrollieren und regulieren.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 8. Juni ein Block eines der Kernkraftwerke in der Ukraine nach einer planmäßigen Reparatur wieder in Betrieb genommen wurde. Dies sollte das Stromdefizit in der Ukraine, das durch die russischen Angriffe entstanden ist, etwas verringern.

Im Mai wurde berichtet, dass Enerhoatom den Bau von zwei Blöcken im südukrainischen Kernkraftwerk mit der Technologie des US-Unternehmens Westinghouse plant.