​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Militärexperten schätzen das Risiko eines Atomschlags auf die Ukraine als gering ein, und Pentagon-Beamte haben erklärt, sie sähen keine Anzeichen dafür, dass Russland einen solchen vorbereitet. Dennoch bleibt die Bedrohung bestehen. Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung in Kiew, Olexij Kuleba, werden die U-Bahnen in der Hauptstadt als Schutzräume für den Fall eines Atomschlags dienen. Dies sagte er in einem Kommentar für die Washington Post.

Darüber hinaus bereiten die Behörden 425 weitere Notunterkünfte außerhalb der Stadt vor, die mit Lebensmitteln, Wasser und Funkgeräten ausgestattet sind.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung räumte jedoch ein, dass es leider nicht genügend Notunterkünfte für alle geben wird. Darüber hinaus werden die Schutzräume im Falle eines Atomschlags fünf Minuten vor einer wahrscheinlichen Explosion geschlossen, um die Menschen im Inneren vor Strahlungsniederschlag zu schützen…