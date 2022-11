Kislizja rief bei der UNO einen "schwarzen Freitag" für Russland aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der UNO-Generalversammlung wurde Russland in seiner eigenen Resolution zur Bekämpfung des Neonazismus in der Welt verurteilt – sie wurde dahingehend geändert, dass sie sich auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine bezog. Und der russische Botschafter bei der UNO, Wassili Nebensia, stimmte für die geänderte Resolution. Über die „epische“ Abstimmung berichtete der ständige Vertreter der Ukraine bei den Vereinten Nationen, Sergej Kislitsa, in der Nacht zum 4. November.

Ihm zufolge hat Russland seit 2005 jedes Jahr eine manipulative Resolution zur Bekämpfung des Neonazismus in der Welt zur Abstimmung gestellt.

„Heute haben wir das Spiel mitgespielt: In die Resolution haben wir einen Zusatz eingefügt: „Russland hat versucht, seine territoriale Aggression gegen die Ukraine angeblich mit der Beseitigung des Neonazismus zu rechtfertigen. Russlands schwarzer Freitag bei der UNO“, sagte Kislitsa.

Seit 2005 lässt der rf über eine manipulative Resolution zur Bekämpfung des Neonazismus in der Welt abstimmen. Heute ist sie der Sache auf den Grund gegangen: Wir haben einen Änderungsantrag in ihre Entschließung eingefügt: „Die Russische Föderation hat versucht, ihre territoriale Aggression gegen die Ukraine mit der Vernichtung des Neonazismus zu rechtfertigen. Chornaya p’yatnitsya rf at un https://t.co/wZh56z2juz pic.twitter.com/l7InZa2M46

Er gab an, dass der russische Vertreter Nebenza bei der UNO für einen Text gestimmt hat, der Folgendes enthält: „Die Russische Föderation hat versucht, ihre territoriale Aggression gegen die Ukraine zu rechtfertigen, angeblich um den Neonazismus zu vernichten; die bewusste Verwendung des Neonazismus zur Rechtfertigung der territorialen Aggression untergräbt ernsthaft die echten Versuche, den Neonazismus zu bekämpfen“…