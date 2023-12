Ein Konflikt zwischen einem Militär und einem Zivilisten wird in Chmelnyzkyj untersucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Chmelnyzkyj Publizisten verbreiteten ein Video von einer Konfliktsituation zwischen einem Zivilisten und einem Bürger in Militäruniform. Chmelnyzkyj regionales territoriales Zentrum für Akquisition und soziale Unterstützung hat eine offizielle Überprüfung dieser Tatsache angeordnet, berichtet der Pressedienst des TCC.

„Im Internet verbreitet sich ein Video über die Entstehung einer Konfliktsituation zwischen einem Zivilisten und einem Bürger in Militäruniform. Das Kommando von Chmelnyzkyj OTCK und SP führt Maßnahmen durch, um die Umstände dieses Falles zu ermitteln. Ernennt Dienst Inspektion“, in der Nachricht angegeben.

In dem Video bedrohen Männer in Militäruniform einen Bürger, der angehalten wurde, um Dokumente zu überprüfen. Der Mann in Uniform – wahrscheinlich ein Mitarbeiter der Militärkommission – verlangte zunächst, nicht gefilmt zu werden, und versuchte, dem Mann das Telefon wegzunehmen, und begann später, ihm mit dem Dienst in der Armee zu drohen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Region Chmelnyzkyj ein Mann vor den Vertretern der TCC davonschwamm.