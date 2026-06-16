Der Kreml hat auf Selenskys Vorschlag reagiert, sich mit Putin beim G7-Gipfel zu treffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was sagte der Kreml-Sprecher? Moskau hat erstmals auf den Vorschlag des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj reagiert, sich mit Kreml-Chef Wladimir Putin auf dem G7-Gipfel zu treffen, der derzeit in Frankreich stattfindet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Worte des Kreml-Sprechers Dmitri Peskow.

Peskow wurde gefragt, ob es eine offizielle Einladung über spezielle Kanäle für Putin gegeben habe, sich in Frankreich zu treffen.

„Natürlich gab es keine. Und wie Sie wissen, gibt es zwischen Moskau und Kiew keine offiziellen Kanäle“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass Putin Selenskyj bereits „alles gesagt“ und „alles angeboten“ habe, und zwar mehrfach.