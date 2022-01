Selenskyj hat auf die Einladung Lawrows geantwortet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyjj hat auf die Einladung des russischen Außenministers Sergej Lawrow zu Gesprächen über die bilateralen Beziehungen, nicht aber über den Donbass, reagiert.

„Der russische Außenminister sagt, wenn der ukrainische Präsident verhandeln wolle, solle er nach St. Petersburg, Moskau oder Sotschi kommen. Zunächst einmal: Warum eine solche Nachricht? Und er sagt, dass wir die Donbass-Frage nicht diskutieren können, da es sich um eine „interne“ Frage handelt. Warum sollte man eine Person in einem solchen Format einladen? So dass diese Person nicht zustimmen würde? Warum darüber reden. Sie sind ein Mann, ein erwachsener Mann, mit einer Menge Erfahrung. Nichts zu tun? Warum schlagen Sie etwas vor, das keine Wirkung hat? Es ist Ihnen also egal“, sagte Selenskyj bei einem Briefing am Freitag, den 28. Januar.

Ihm zufolge ist die Einladung Lawrows „dummer Zynismus auf hohem Niveau“.

„Wie kann ich nicht über den Donbass sprechen? Die ganze Welt spricht über den Donbass, und mir, dem Präsidenten der Ukraine, ist es egal, was an meinen Grenzen oder an der Kontaktlinie passiert? Und wie wollen Sie mir das vorschlagen? Wofür? Und ich will mich treffen, ich habe keine Angst vor irgendeinem Format, es ist mir egal, ich bin bereit. Warum sollten Sie mich nach Sotschi einladen? Für mich zum Skifahren? Wovon reden wir überhaupt?… OK, treffen wir uns in Odessa, gehen wir im Meer schwimmen. Die Menschen verstehen den Wert des Lebens nicht, das ist alles“, fügte Selenskyj hinzu.

Der ukrainische Präsident ist der Ansicht, dass es nicht notwendig ist, alle Themen auf einmal in die Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten einzubringen, sondern dass mit dem Austausch von Gefangenen begonnen werden kann.

Selenskyj räumte jedoch ein, dass Moskau und Kiew verhandeln müssen.

Zuvor hatte der Kreml erklärt, der russische Präsident Wladimir Putin sei bereit, die bilateralen Beziehungen mit Selenskyj zu erörtern, werde aber nicht mit ihm als einer Partei des Konflikts im Donbass kommunizieren.

Russland erklärte außerdem, es sei bereit, mit der Ukraine über eine „Zusammenarbeit“ in Bezug auf die Krim zu sprechen, nicht aber über die Besitzverhältnisse auf der Halbinsel.