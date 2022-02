Peskow sieht keine Aussicht auf eine "Finnlandisierung" der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es sei zu früh, um über den neutralen Status der Ukraine oder die so genannte „Finnlandisierung“ zu sprechen, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow am Dienstag, 8. Februar, wie TASS berichtete.

„Finnlandisierung ist gut, aber es gibt eine Verfassung und Grundsatzdokumente der Ukraine, wo es mehr darum geht, was „Anti-Finnlandisierung“ der Ukraine in diesem Sinne ist. Da gibt es also eine Menge Fragen“, sagte er.

Peskow fand es schwierig zu sagen, ob die Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron so formuliert werden können, dass die Ukraine einen neutralen Status erhält. Er riet, die französische Seite zu diesem Thema zu konsultieren.

„Und natürlich hängt alles noch von Kiew selbst ab. Warum also jetzt darüber reden? Warten wir ab, was (bei Macrons Gesprächen) in Kiew passiert“, sagte der Kreml-Sprecher.

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass Macrons Ideen einen rationalen Kern haben, auf dem man aufbauen kann.

„Aber in vielerlei Hinsicht wird dies natürlich von dem Schlüssel zu seinen heutigen Gesprächen in Kiew und dem Schlüssel zu seinen weiteren Gesprächen mit seinen EU-Kollegen und der NATO-Operation abhängen“, fügte Peskow hinzu.

Nach dem Besuch Macrons in Kiew wollen sich der russische und der französische Präsident „in naher Zukunft wieder treffen und ihre Uhren synchronisieren“, sagte er.

Macron war am Vortag zu einem fünfstündigen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau gereist.

Medienberichten zufolge haben sich die Präsidenten über die Lage in der Ukraine geeinigt. Der Kreml bestreitet dies jedoch.

Macron selbst sagte in Moskau, er habe das Ziel erreicht, die Krise um die Ukraine zu deeskalieren.

Der französische Präsident trifft jetzt in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyjj zusammen…