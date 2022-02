Selenskyj und Macron sprachen über den Friedensprozess

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf am Dienstag, den 8. Februar, mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammen, um über den Friedensprozess im Donbass zu sprechen.

„Wir haben eine gemeinsame Vision mit dem französischen Präsidenten hinsichtlich der sicherheitspolitischen Herausforderungen für die Ukraine und die Welt. Frankreich ist wichtig für unsere Region und die gesamte EU. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung unseres Staates: Frankreich stellt der Ukraine 1,2 Milliarden Euro an Makrofinanzhilfe zur Verfügung“, sagte Selenskyj.

Der Präsident sagte, Macron tue viel für die Ukraine.

„Der Friedensprozess war eines der Hauptthemen unserer heutigen Gespräche. Wir gehen davon aus, dass wir in naher Zukunft gemäß den auf dem Pariser Gipfel im Dezember 2019 getroffenen Vereinbarungen die nächsten Gespräche des Normandie-Quartetts abhalten können. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist die Intensivierung des Dialogs auf der Ebene der politischen Berater. Es war ein sehr erfolgreiches erstes Treffen; wir freuen uns auf ein zweites Treffen in den kommenden Tagen. Wir hoffen, dass das Treffen am 26. Januar, das 2022 stattfand, und künftige Verhandlungen bereits in Berlin uns dem Normandie-Gipfel näher bringen werden“, sagte Selenskyj.

Macron erklärte, dass Frankreich und Deutschland sich für Vermittlungsbemühungen einsetzen, um „den Ukraine-Konflikt zu beenden“.

Er sagte, der russische Präsident Wladimir Putin beabsichtige, „die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen fortzusetzen“, und auch Selenskyj bestätigte diese Absicht.

Der französische Präsident ging nicht ins Detail, sagte aber, dass „der Prozess ungeachtet des Drucks, der heute auf die Grenzen der Ukraine ausgeübt wird, vorankommen muss“.

Macron sagte, dass eine Art von neuen Sicherheitsgarantiemechanismen in Vorbereitung sei und innerhalb des nächsten Monats umgesetzt werden sollte.

Macron war am Vortag zu einem fünfstündigen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau gereist.

Medienberichten zufolge haben sich die Präsidenten über die Lage in der Ukraine geeinigt. Der Kreml bestreitet dies jedoch.

Macron selbst sagte in Moskau, er habe das Ziel erreicht, die Krise um die Ukraine zu deeskalieren…