Krieg in der Ukraine: Gasversorgungsnetze in sechs Regionen beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Gastransportnetzbetreiber hat den Betrieb von 16 Gasverteilerstationen in den Regionen Charkiw, Mykolajiw, Saporischschja, Kiew, Donezk und Luhansk aufgrund der Feindseligkeiten eingestellt. Dies gab das Unternehmen am 5. März auf Facebook bekannt.

„Hunderttausende von Verbrauchern sind weiterhin ohne Gas. Aufgrund erheblicher Schäden in den Netzen der regionalen Betreiber von Gasverteilungsnetzen (oblgaz) und aktiver militärischer Aktionen ist es noch nicht möglich, die Gasversorgung auf einem Teil des Gastransportsystems wieder aufzunehmen“, so der Betreiber.

Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass es mit dem polnischen Gasfernleitungsnetzbetreiber Gaz System S.A. eine Vereinbarung über die Einführung von garantierten Kapazitäten für Gasimporte getroffen habe.

„Jetzt belaufen sich die garantierten Kapazitäten, unabhängig von der Verfügbarkeit des Transits, auf über 50 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag, was fast dem durchschnittlichen Tagesverbrauch der Ukraine entspricht. Den ukrainischen Gasmarktteilnehmern wurde die Möglichkeit eingeräumt, Gas aus drei Ländern – Polen, der Slowakei und Ungarn – zu importieren, insbesondere von LNG-Terminals in Polen und Kroatien“, heißt es in der Erklärung.