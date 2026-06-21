Die Krim ist teilweise ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der von der Russischen Föderation annektierten Krim kam es aufgrund von Schäden an den Stromnetzen zu teilweisen Stromausfällen bei den Verbrauchern in den Energieversorgungsgebieten Nordwest, Zentral und Südküste.

Dies berichtet das Projekt „Radio Swoboda“ „Krim Realiji“ unter Berufung auf „Krimenergo“.

Der russische Bürgermeister von Sewastopol, Michail Raswoschajew, teilte auf seinem Telegram-Kanal mit, dass zur Beseitigung der Überlastung der Stromnetze außerhalb von Sewastopol in der Stadt ein Zeitplan für vorübergehende Stromabschaltungen eingeführt wurde.

Anschließend wies er darauf hin, dass die Stromversorgung für die meisten Einwohner wiederhergestellt worden sei. Auch in der Ortschaft Gurzuf war der Strom ausgefallen, wurde jedoch inzwischen wiederhergestellt.

Die meisten Pumpstationen des russischen Unternehmens „Woda Krymu“ sind aufgrund des großflächigen Stromausfalls stromlos.

„Die normale Wasserversorgung wird wiederhergestellt, sobald die Störung im Stromnetz behoben ist“, teilt das Unternehmen mit.