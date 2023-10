Auf der Krim waren erneut Explosionen zu hören, und die Invasoren behaupten, sie hätten eine Rakete abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Samstagabend waren auf der besetzten Krim eine Reihe von Explosionen zu hören und das russische Verteidigungsministerium meldete eine weitere abgeschossene ukrainische Rakete.

Quelle: Suspilne, Krymsky Vetr Telegramkanal, Russisches Verteidigungsministerium Details: Ein Anwohner berichtete Suspilne, dass es in Jewpatorija auf der besetzten Krim zwei Explosionen gegeben hat.

Anzeige: Krymskiy Veter meldet Explosionen in Dschankoj, Yevpatoriya und Krasnoperekopsk.

Das russische Verteidigungsministerium bekräftigte, dass Kiew gegen 22:00 Uhr die besetzte Krim mit „einer Flugabwehrrakete des Luftabwehrsystems S-200, die in eine Schlagversion umgewandelt wurde“, angegriffen hat.

Die Rakete wurde angeblich in der Luft zerstört.

Was vorausging:

Nach 18:00 Uhr am Samstag meldete das russische Verteidigungsministerium einen angeblich abgewehrten ukrainischen Raketenangriff auf die besetzte Krim, wobei in den sozialen Medien von einer „Ankunft“ in Dschankoj berichtet wurde.