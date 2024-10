Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Geschäft wurde von weiblichen Angestellten des Kiev Special College of Business and Analytics der National Academy of Statistics, Accounting and Audit organisiert.

Die Gesetzeshüter haben in Kropyvnytskyj einen weiteren korrupten Plan zur Umgehung der Mobilisierung aufgedeckt. Dies teilte die Abteilung des Sicherheitsdienstes der Ukraine in der Region Kirowohrad mit.

Das Geschäft wurde von Mitarbeitern des Kiewer Spezialkollegs für Wirtschaft und Analytik der Nationalen Akademie für Statistik, Rechnungswesen und Audit organisiert

„Den Ermittlungen zufolge haben der ehemalige Mitarbeiter und der Leiter einer der Abteilungen der Akademie systematisch Bestechungsgelder von Männern im wehrpflichtigen Alter für eine fiktive Einweisung in die Tagesklinik verlangt, um einen Aufschub des Wehrdienstes in den Reihen der Streitkräfte der Ukraine zu erhalten. Die Kosten für solche „Dienstleistungen“ betrugen etwa 100 000 Hrywnja pro Kunde“, heißt es in dem Bericht.

Die Beamten nahmen die ehemalige Mitarbeiterin der Akademie auf frischer Tat fest, als sie den ersten Teil der Bestechungssumme entgegennahm und dem Wehrdienstverweigerer Dokumente über seine Einschreibung in die Ausbildung ausstellte.

Bei der Durchsuchung wurden das Mobiltelefon der Frau, Geld und Listen von Vollzeitstudenten der Akademie beschlagnahmt. Der Angeklagte wurde wegen des Verdachts auf Bestechung in besonders großem Umfang oder durch einen Beamten in einer besonders verantwortungsvollen Position (Teil 3 des Artikels 368 des Strafgesetzbuches der Ukraine) angezeigt.

