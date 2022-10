In Krywyj Rih und Nikopol werden Explosionen gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Krywyj Rih berichteten Augenzeugen von Explosionsgeräuschen über der Stadt. In der Region Dnipropetrowsk wurde ein Luftschutzalarm ausgerufen. Dies berichtete der Telegrammsender First City am Samstag, den 15. Oktober. Krywyj Rih.

Demnach waren gegen 23.53 Uhr Geräusche zu hören, die Explosionen ähnelten.

„Es geschah ein paar Minuten nach dem Raketenalarm“, heißt es in dem Bericht.

Typisch Krywyj Rih berichtet unterdessen, dass drei Explosionen zu hören waren und die Stadt von Drohnen angegriffen wurde.

Der Telegrammkanal Dnipro Regional wiederum informierte über eine Reihe von Explosionen in Nikopol. Zuvor wurde der Abschuss von MLRS in Richtung Nikopol-Marganets gemeldet.

Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Bürger sofort in Schutzräume begeben sollten, sobald die Sirenen zu heulen beginnen. Die Bunker müssen an Ort und Stelle bleiben, bis das Signal ertönt ist….