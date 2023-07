Kuleba beginnt dritte Reise durch afrikanische Länder

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat seine dritte Reise durch afrikanische Länder mit einem Besuch in Äquatorialguinea begonnen. Dies teilte das Außenministerium am Sonntag, 23. Juli, mit.

„Dmytro Kuleba wird den afrikanischen Kontinent zum dritten Mal vor dem Hintergrund der Verschärfung der weltweiten Nahrungsmittelkrise nach dem Rückzug Russlands aus der Schwarzmeer-Getreide-Initiative besuchen. am 23. und 24. Juli wird der ukrainische Außenminister zu einer Reise nach Äquatorialguinea aufbrechen. Der Besuch wird der erste in der Geschichte der diplomatischen Beziehungen sein“, heißt es in der Erklärung.

Nach Angaben des Außenministeriums wird Kuleba in der Hauptstadt Malabo Gespräche mit der Führung Äquatorialguineas über die Entwicklung der bilateralen Beziehungen, die Steigerung des Handelsvolumens, die Gewährleistung der Ernährungssicherheit in Afrika und die Unterstützung der Formelwelt führen.

Das Außenministerium erinnerte daran, dass Kulebas erste Afrikareise im Oktober 2022 (Senegal, Elfenbeinküste, Ghana und Kenia) und die zweite im Mai 2023 (Marokko, Äthiopien, Ruanda, Mosambik und Nigeria) stattfand.

