Kuleba erklärte, wie US-Diplomaten in der Ukraine arbeiten

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte, er „beneide die amerikanischen Diplomaten nicht, die über Nacht nach Polen fahren und tagsüber zur Arbeit in die Ukraine zurückkehren müssen“. Er sagte dies am Dienstag, den 22. Februar, während eines Online-Briefings aus Washington, schreibt UNIAN.

„Ich beneide die amerikanischen Diplomaten nicht, die abends nach Polen fahren und morgens in die Ukraine zurückkehren müssen, um zur Arbeit zu kommen. Unsere Position bleibt unverändert: Wir schätzen es sehr, dass jedes Land, dessen Botschaft weiterhin in unserem Staat und insbesondere in Kiew arbeitet, ohne seinen Standort zu verlegen,“ sagte Kuleba.

Er sagte, er verstehe, dass jedes Land seine eigenen Sicherheitsprotokolle hat, und die Vereinigten Staaten haben ihre eigenen Protokolle, auf deren Grundlage sie offensichtlich diese Entscheidung treffen.

„Aber wir haben wiederholt mit Amerika darüber gesprochen und unsere Position bewiesen“, sagte Kuleba.

Es ist bekannt, dass die USA die Arbeit ihrer Botschaft vorübergehend von Kiew nach Lwiw verlegt haben. Amerikanische Diplomaten arbeiten tagsüber in Lwiw und fahren nachts nach Polen…