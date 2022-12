Kuleba kommentierte die Verteilung der blutbefleckten Umschläge

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland steckt hinter der so genannten „Operation“ des Versands von Drohbriefen. Bei den Tätern handelt es sich um „gefährlich kranke“ Menschen. Dies erklärte Außenminister Dmytro Kuleba in einem gesamtukrainischen TV-Nachrichtenmarathon am Freitag, den 2. Dezember.

Der ukrainische Beamte kommentierte damit die Verteilung von blutverschmierten Umschlägen mit Tieraugen im Inneren, die massenhaft bei ukrainischen diplomatischen Einrichtungen in verschiedenen Ländern der Welt eingegangen sind.

Ihm zufolge werden diese Vorfälle derzeit untersucht, so dass er nicht mit Sicherheit sagen kann, dass es sich um Aktionen speziell russischer Geheimdienste handelt. Er hat jedoch keinen Zweifel daran, dass dieser „Thriller“ mit Russland in Verbindung steht.

„Wir werden die endgültigen Schlussfolgerungen der Untersuchung abwarten, aber wir werden diese Kette zusammen mit unseren Partnern in den Ländern, in denen diese Vorfälle stattgefunden haben, definitiv bis zum letzten Element entwirren“, sagte er.

In der Ukraine werden alle diese Fälle ebenfalls untersucht, und die Stellen aus anderen Ländern werden sich untereinander abstimmen, um die Wahrheit herauszufinden, fügte Kuleba hinzu.

„Die Leute, die diese ‚Operation‘ erfunden haben, sind einfach nur krank im Kopf. Die Augen von Tieren mit Fleischstücken auszuschneiden, sie in Umschläge zu stecken und sie an Botschaften und Konsulate zu verschicken… Ein gesunder Mensch ist zu so etwas nicht fähig, das sind kranke Menschen. Aber das sind gefährlich kranke Menschen“, resümierte der Außenminister…