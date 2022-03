Kuleba hat die Länder genannt, die die Sicherheit der Ukraine garantieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine wird Sicherheitsgarantien von anderen Staaten verlangen, wenn sie die Bedingungen Russlands akzeptiert, sich nicht an der NATO-geführten Operation zu beteiligen. Dies sagte Außenminister Dmytro Kuleba in einem am Donnerstag, 24. März, veröffentlichten Interview mit der spanischen Zeitung El País.

Auf die Frage von Journalisten, was genau mit Sicherheitsgarantien gemeint sei, erinnerte Culeba daran, dass für Spanien als Mitglied der NAto eine solche Garantie in Artikel 5 enthalten sei, der besagt, dass im Falle eines Angriffs alle anderen Mitglieder des Bündnisses das Land verteidigen werden.

„Wir wollen so etwas. Das heißt, wenn jemand die Ukraine angreift, müssen die Länder, die ihre Sicherheitsgarantien geben, innerhalb von 24 Stunden alle notwendigen Waffen schicken, eine Resolution des UN-Sicherheitsrates verabschieden, die ein Ende der Aggression fordert, und Sanktionen verhängen“, antwortete Kuleba.

Kuleba zufolge verhandelt die Ukraine in dieser Frage mit den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und der Türkei: „Sie standen dieser Idee positiv gegenüber. Es wird noch darüber diskutiert, aber ich bin mit der ersten Reaktion zufrieden“.

Gleichzeitig räumte der Minister bei der Bewertung des Fortschritts der Verhandlungen mit Russland ein, dass Moskau unannehmbare Zugeständnisse von der Ukraine verlangt: „Russland will die Forderungen diskutieren, von denen Putin zu Beginn der Aggression gesprochen hat. Das ist Unsinn! Manchmal können sie nicht einmal erklären, was sie meinen.

Zu diesem Zeitpunkt sei die Ukraine nur an drei Dingen interessiert, betonte Kuleba. Dazu gehören Sicherheitsgarantien, die Anerkennung der territorialen Integrität auf der Krim und im Donbass, ein Waffenstillstand und der Abzug der gegnerischen Truppen. Es gebe immer noch keine ernsthaften Fortschritte in wichtigen und grundlegenden Fragen, sagte er…