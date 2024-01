Kyivstar hat den durch die Cyberattacke verursachten Schaden bewertet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Mobilfunkbetreiber Kyivstar hat durch eine groß angelegte Cyberattacke im vergangenen Dezember keine nennenswerten finanziellen Einbußen erlitten, wird aber durch die Streichung der monatlichen Servicegebühren für seine Kunden als Entschädigung 3,6 Milliarden Hrywnja an Einnahmen verlieren. Dies ist eine vorläufige Schätzung der finanziellen Auswirkungen der Cyberattacke, die im Dezember zu einer vollständigen Einstellung des Betriebs des Mobilfunkbetreibers führte, so die Muttergesellschaft VEON Ltd in einer Pressemitteilung.

VEON erwartet keine wesentlichen Auswirkungen auf seine Finanzergebnisse aufgrund der Serviceunterbrechungen bei Kyivstar und der Kosten, die mit dem Ausbau der IT-Kapazitäten zur Wiederherstellung der Dienste, dem Ersatz der verlorenen Ausrüstung oder der Entschädigung externer Berater und Partner im Jahr 2023 verbunden sind.

„Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass die Umsatzeinbußen, die sich aus den von Kyivstar ergriffenen Maßnahmen zur Kundenbindung ergeben, um die durch die Unterbrechungen verursachten Unannehmlichkeiten zu kompensieren, auf etwa 3,6 Milliarden Hrywnja (etwa 95 Millionen US-Dollar) geschätzt werden“, heißt es in der Erklärung.

Kyivstar wird in den kommenden Monaten weiter daran arbeiten, die Entschädigung zu kanalisieren, aber diese Kosten können jetzt noch nicht abgeschätzt werden.

