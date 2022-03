Lawrow: Die Verhandlungen mit der Ukraine gestalten sich schwierig

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über die Beendigung des Krieges gestalten sich schwierig, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch, den 23. März, vor Studenten des Moskauer Staatlichen Instituts für Internationale Beziehungen.

„Die Verhandlungen haben begonnen und gestalten sich schwierig, da die ukrainische Seite, obwohl sie sich über die Dinge, über die man sich in den Verhandlungen einigen sollte, im Klaren zu sein scheint, ständig ihre Position ändert und ihre eigenen Vorschläge ablehnt“, sagte er.

Lawrow glaubt, dass der Westen darauf setzt, Russland so lange wie möglich in einem Zustand der Feindseligkeit zu halten, während er die Ukraine weiterhin „mit Waffen vollpumpt“.

Er wies darauf hin, dass Russland nicht gegen die Vermittlung des Westens in der Ukraine sei, aber Moskau habe klare rote Linien.

Lawrow warf dem Westen außerdem erneut vor, aus der Ukraine einen „Anti-Russen“ zu machen.

„Diese Mentalität – der ständige Aufbau von ‚Anti-Russland‘ – hat sich über viele, viele Jahre entwickelt“, sagte er.

Wir möchten darauf hinweisen, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der Meinung ist, dass die Gespräche mit Putin in zwei Phasen stattfinden können: In der ersten Phase können Sicherheitsgarantien für die Ukraine und in der zweiten Phase die Frage der Krim und des Donbass besprochen werden.

Gleichzeitig gab die Ukraine keine Auskunft über den Verlauf der Gespräche mit Russland.